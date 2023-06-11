Россияне стали меньше использовать банковские карты, хотя их выпуск вырос. Об этом сообщают «Известия».

Сравнительный годовой анализ ЦБ показывает, что в I квартале 2023 года банковских карт выпущено больше на 2,9%. Однако число активно используемых карт (по которым проводилась хотя бы одна операция) уменьшилось на 3%.

У физлиц использование сократилось на 7,39 млн (2,9%), у юридических лиц - на 269 тыс. (9,8%). Объем операций с использованием карт упал в январе–марте по сравнению с концом 2022-го на 5 трлн рублей (11,9%).

Последний раз такое снижение наблюдалось в 2020 году на фоне пандемии.

Эксперты считают, что из-за санкционных ограничений в 2022 году, спрос стал отложенным, и россияне получили много карт в последнем квартале. В октябре–декабре 2022 года в России набирали много карт «про запас».

Кроме того IV квартал традиционно отмечается большим количеством банковских акций, которые приводят к росту клиентской активности.