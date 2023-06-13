Многодетным воронежцам расширили доступ к льготам

Субсидии на оплату ЖКУ и льготы по транспортному налогу сможет получать больше многодетных семей из Воронежской области, сообщил спикер регионального парламента Владимир Нетесов. Условия для получения соцподдержки скорректировали на 32 заседании облдумы.

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Изменения коснулись возраста детей, который учитывается при оформлении льгот их родителям. Новые нормы закреплены в региональных законах "О предоставлении налоговых льгот по уплате транспортного налога" и "О размерах областных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг…". Их действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Ранее был скорректирован закон "О статусе многодетной семьи в Воронежской области". Многодетной признается семья, в которой воспитывается и содержится не менее трех детей младше 18 лет либо в возрасте до 23 - если совершеннолетние чада являются студентами-очниками, напомнил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Благодаря этому воспользоваться льготами по уплате транспортного налога сможет дополнительно более 4,2 тысячи воронежских семей. Что до субсидий на оплату ЖКУ для многодетных, то расходы на их выплату в регионе в 2023 году увеличатся почти на 26 миллионов рублей.