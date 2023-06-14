Артисты Большого театра пожаловались Путину на пенсионную реформу

«Как вы знаете, была проведена несколько лет назад в стране пенсионная реформа и так получилось, что из-за того что пенсионный возраст повысился на пять лет, у артистов балета сроки получения пенсии сдвинулись. И теперь оказалось, что люди, которые выходят на пенсию, никаких денег вообще не получают», — сказала собеседница издания.