Артисты Большого театра пожаловались Путину на пенсионную реформу
Артисты балета Большого театра пожаловались президенту России Владимиру Путину на пенсионную реформу. Об этом сообщает МК.RU.
По словам анонимного источника в театре, они написали главе государства письмо, в котором рассказали о проблемах, возникших перед артистами, которые решили уйти на пенсию.
«Как вы знаете, была проведена несколько лет назад в стране пенсионная реформа и так получилось, что из-за того что пенсионный возраст повысился на пять лет, у артистов балета сроки получения пенсии сдвинулись. И теперь оказалось, что люди, которые выходят на пенсию, никаких денег вообще не получают», — сказала собеседница издания.
Она указала на то, что артисты начинают получать пенсию только через пять лет после того, как они покидают театр.
Отмечается, что копия письма была направлена в Пенсионный фонд, Министерство культуры и Попечительский совет Большого театра, его подписали более 100 человек.
Ранее народная артистка России Татьяна Васильева пожаловалась на размер своей пенсии.