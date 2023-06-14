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Артисты Большого театра пожаловались Путину на пенсионную реформу

Артисты балета Большого театра пожаловались президенту России Владимиру Путину на пенсионную реформу. Об этом сообщает МК.RU.

Артисты Большого театра пожаловались Путину на пенсионную реформу
© globallookpress.com

По словам анонимного источника в театре, они написали главе государства письмо, в котором рассказали о проблемах, возникших перед артистами, которые решили уйти на пенсию.

«Как вы знаете, была проведена несколько лет назад в стране пенсионная реформа и так получилось, что из-за того что пенсионный возраст повысился на пять лет, у артистов балета сроки получения пенсии сдвинулись. И теперь оказалось, что люди, которые выходят на пенсию, никаких денег вообще не получают», — сказала собеседница издания.

Она указала на то, что артисты начинают получать пенсию только через пять лет после того, как они покидают театр.

Отмечается, что копия письма была направлена в Пенсионный фонд, Министерство культуры и Попечительский совет Большого театра, его подписали более 100 человек.

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева пожаловалась на размер своей пенсии.

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