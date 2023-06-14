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В новых регионах 80 тысяч семей оформили материнский капитал

Маткапитал в новых регионах выдают на детей, рожденных с 2007 года, выплату уже оформили 80 тысяч семей, сказал глава Минтруда Антон Котяков на «правительственном часе» в Госдуме 14 июня.

В новых регионах 80 тысяч семей оформили материнский капитал
© Парламентская газета

По словам Котякова, демографическая ситуация в России непростая, так что следует создать условия для рождения в семьях нескольких детей. Совместно с учеными-демографами разработали систему мониторинга рождаемости, чтобы «адресно воздействовать на каждый фактор сдерживания рождаемости». На федеральном уровне несколько решений в этом направлении уже действует.

«По национальному проекту «Демография» свыше 13 миллионов семей получили сертификаты на материнский капитал, более 8,5 миллионов семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря этой поддержке», — отметил Котяков.

Он подчеркнул, что маткапитал предоставляют и в новых регионах России на детей, рожденных с 2007 года.

«Сейчас сертификат уже оформили почти 80 тысяч семей», — сообщил Котяков.

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