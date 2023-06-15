Россиян предупредили о подорожании кофе

Директор по маркетингу компании «Милфудс», купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд Poetti, Михаил Глухов заявил, что цены на кофе в стране вырастут. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

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Глухов предупредил россиян о подорожании кофе и заявил, что стоимость продукта может вырасти на 15 процентов вслед за ростом аналогичного показателя в ведущих странах-поставщиках. Он объяснил, что цены на этот товар полностью зависят от стоимости зеленого кофе и мировой биржи. Например, Индия и Вьетнам поставляют Робусту, а Бразилия — Арабику.

«Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше еще по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15 процентов в течение 2023 года», — допустил представитель «Милфудс».

Эксперт добавил, что местные производители вряд ли сильно поднимут цены на кофе — только в том случае, если стоимость мирового сырья вырастет. Он обещал отслеживать ситуацию и заверил, что россияне не заметят изменений в ряде случаев.