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Россиянам назвали сферы с самым активным ростом зарплат

В России за последние полгода зарплаты своим сотрудникам чаще всего повышали компании из сферы логистики (71 процент), производства (62 процента) и услуг (62 процента), говорится в опросе сервиса SuperJob.

Россиянам назвали сферы с самым активным ростом зарплат
© lenta.ru

В числе отраслей, где активнее других повышали зарплаты в период от полугода до года назад, названы сферы информационных технологий (29 процентов) и строительства (24 процента). В общем в течение последнего года 77 процентов отечественных компаний повысили или проиндексировали зарплаты своим сотрудникам. Больше половины (56 процентов) компаний подняли зарплату в период последних шести месяцев, а каждый пятый (21 процент) работодатель повышал оплату полгода-год назад.

При этом восемь процентов компаний увеличивали зарплату в течение последних двух лет. Не повышали сотрудникам зарплату более двух лет всего шесть процентов работодателей. Каждый одиннадцатый менеджер не может вспомнить, когда последний раз повышал зарплату работникам. В течение последних двух лет оплату труда чаще всего повышали компании с количеством персонала более тысячи сотрудников (17 процентов).

Опрос также показал, что в последнее время малый бизнес повышал зарплату сотрудникам чаще, чем крупный. Так, в течение последних нескольких месяцев 60 процентов представителей малого бизнеса сообщали о росте зарплат сотрудников. Среди респондентов от крупного бизнеса таких было 42 процента.

Опрос провели с 1 по 13 июня в 241 населенном пункте во всех федеральных округах страны, в нем приняла участие тысяча представителей бизнеса.

Опрос Промсвязьбанка (ПСБ) и «Опоры России» ранее также показал рост зарплат среди сотрудников малых и средних предприятий. Во ВНИИ труда это объяснили дефицитом кадров. Отмечалось, что в некоторых сегментах экономики в России создается «рынок труда соискателя», когда денежный фактор выступает одним из главных способов привлечь нужного сотрудника.

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