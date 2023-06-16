Минтруд заявил о росте зарплат в России

"Сегодня мы видим, что рост заработной платы достаточно высокий. Мы понимаем, что уже не только денежное вознаграждение за свое рабочее место выходит на первый план, выходит на первый план корпоративная культура, вопросы дополнительных социальных гарантий внутри организации", - сказал он на сессии "Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).