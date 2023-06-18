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Россиянам объяснили, когда пересчитают пенсию уволившемуся с работы пенсионеру

Пенсионер, который уволился с работы, начнет получать проиндексированную пенсию через три месяца после завершения трудовой деятельности. То есть, увеличенная выплата придет на четвертый месяц после увольнения, но вместе с ней поступит и доплата за индексацию за три предыдущих месяца. Об этом говорится в официальном Telegram-канале сайта Объясняем.РФ.

Россиянам объяснили, когда пересчитают пенсию уволившемуся с работы пенсионеру
© Российская Газета

Отмечается, что после смены статуса с работающего пенсионера на неработающего заявлений на перерасчет пенсии подавать не нужно, Соцфонд проиндексирует выплату автоматически, поскольку все данные у ведомства есть, их ему направляют работодатели.

В некоторых регионах период для перерасчета пенсии уволившемуся пенсионеру может быть сокращен. Например, в Рязанской, Свердловской и Тюменской областях выплата в новом размере приходит людям уже на второй месяц после увольнения.

Между тем страховую пенсию индексируют только неработающим пенсионерам: тем, кто из-за возраста или инвалидности не может работать. После прекращения трудовой деятельности человек начинает получать выплату с учетом всех плановых индексаций, которые были проведены за все время, пока он работал в статусе пенсионера.

Если после перерасчета пенсии через какое-то время человек вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии не уменьшится. Она будет выплачиваться в том объеме, который был рассчитан на день, предшествующий дню возобновления работы.

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