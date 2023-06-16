КС РФ разъяснил порядок депремирования работников

Конституционный суд РФ запретил лишать работника дополнительных выплат на длительный срок и в значительном объеме, если на него однажды было наложено дисциплинарное взыскание. А поскольку на практике подобное допускалось в связи с несовершенством статьи 135 Трудового кодекса РФ, она признана не соответствующей Конституции РФ.

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Елена Цареградская из Петербурга работала медицинским регистратором офтальмологической клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. Почти год она получала минимальную зарплату - иногда ей даже доплачивали до МРОТ. Между тем в соответствии с трудовым договором сотруднице полагался должностной оклад, надбавка за выслугу лет, премия за добросовестное исполнение обязанностей в размере 25 процентов от оклада, годовая премия, а также выплаты за счет денежных средств, полученных от оказания услуг по ОМС и от высокотехнологичной медпомощи. Кроме того, за счет федерального бюджета в соответствии с дорожной картой по повышению оплаты труда работникам здравоохранения выплачивались дополнительные суммы.

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Всех доплат женщина лишилась после того, как получила два выговора - за несданный вовремя отчет и за некое грубое нарушение медицинской этики в отношении заведующей отделением. До момента принятия руководством решения о снятии дисциплинарного взыскания оно считается действующим в течение одного года, а потому работодатель в своем праве, посчитали сначала в Государственной инспекции труда в Санкт-Петербурге, а затем в судах общей юрисдикции.

"Выплаты стимулирующего характера являются исключительным правом работодателя, но не его обязанностью", - решили во всех судебных инстанциях.

Довод Цареградской о том, что Положение о выплатах стимулирующего характера работникам Военно-медицинской академии содержит пункт 38, согласно которому выплата за своевременное и добросовестное исполнение должностных обязанностей не осуществляется работнику лишь за месяц, в котором издан приказ начальника академии о дисциплинарном взыскании, во внимание никто не принял. Так же, как и коллективный договор, который не предусматривает лишения работника любых дополнительных выплат, кроме премии за надлежащее выполнение обязанностей.

Судьи Конституционного суда РФ посчитали, что это неправильно. В действующем законодательстве не прописаны ни сама возможность, ни допустимые пределы и сроки снижения размеров стимулирующих выплат. Поэтому в коллективных договорах и локальных нормативных актах такие правила устанавливаются произвольно "в нарушение принципов справедливости, равенства, соразмерности и права работника на справедливую заработную плату".

- Как свидетельствуют обстоятельства дела заявительницы, такой пробел в правовом регулировании имеет конституционную значимость, поскольку приводит к нарушению не только права работника на справедливую заработную плату, но и конституционного права на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации, - указал КС, - а также принципов справедливости и равенства и не согласуется с конституционными предписаниями об уважении человека труда и самого труда и с конституционно одобряемыми целями возможных ограничений прав и свобод человека и гражданина.

Федеральному законодателю поручено в кратчайшие сроки необходимые изменения в действующее правовое регулирование. Вплоть до этого факт применения к работнику дисциплинарного взыскания может учитываться при выплате лишь тех премиальных выплат, которые начисляются за период, когда оно было применено. Если же выплаты начисляются за осуществление отдельных видов деятельности, финансируемых в особом порядке, то их трогать вообще не следует, указал КС. И во всяком случае "снижение размера премиальных выплат не должно приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов".