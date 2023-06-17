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В Госдуме анонсировали принятие закона об изменении правил выдачи кредитов

В июле Госдума может принять закон, меняющий правила выдачи кредитов россиянам. Голосование по этому закону анонсировал депутат нижней палаты парламента Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

В Госдуме анонсировали принятие закона об изменении правил выдачи кредитов
© ТАСС

По сообщению парламентария, речь идет о законе, вводящем самозапрет на оформление кредитов.

«Это важно для тех, кто, во-первых, и не собирался брать кредиты, но всегда есть риск, что злоумышленники возьмут кредит за вас. К сожалению, такие факты есть», — рассказал Аксаков.

Соавтор закона о самозапрете кредитов Константин Бахарев заявлял, что за 2022 год с банковских счетов россиян была похищена рекордная сумма средств — более 14 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Астрахани мошенники обманом оформили на 10 пьющих горожан кредитов почти на один миллион рублей, а потом приобрели на эти деньги дорогие смартфоны.

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