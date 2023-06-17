Названа средняя сумма хищения мошенниками средств у россиян

В среднем мошенники похищают у россиян 50-80 тысяч рублей. Эту сумму назвал директор компании Bi.Zone Дмитрий Самарцев, его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

По словам Самарцева, столь значительная сумма для частных лиц обусловлена тем, что способы мошенничества в сфере вкладов и счетов стали более изощренными. При этом компании теряют более крупные суммы — вплоть до нескольких миллионов рублей.

Также, по словам Самарцева, рост теряемых гражданами и компаниями сумм объясняется новостным фоном и усиливающимся давлением со стороны мошенников.

Известно, что за 2022 год с банковских счетов россиян была похищена рекордная сумма средств — более 14 миллиардов рублей.