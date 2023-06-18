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Старовойт заявил о невозможности масштабного вторжения ВСУ в Курскую область

Старовойт заявил о невозможности масштабного вторжения ВСУ в Курскую область
© Lenta.ru

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточных сил и средств для полномасштабного вторжения в Курскую область. об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт, передает РИА Новости.

По его словам, остается угроза проникновения небольших диверсионно-разведывательных групп. «Всегда такая опасность имеется, но при таком развитии событий не требуется эвакуация большого числа людей», — отметил он.

В связи с этим региональные власти провели детальный анализ прошлых инцидентов как в Курской области, так и в соседних Брянской и Белгородской областях. «Все тренировки проведены, все главы сельсоветов и районов прекрасно понимают, как действовать во взаимодействии с погрануправлением и военными», — резюмировал Старовойт.

22 мая ВСУ в течение нескольких часов обстреливали Белгородскую область. Затем на территорию Грайворонского округа со стороны Украины зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). В результате бойцы противника были ликвидированы. 1 июня под массированный обстрел попал Шебекинский городской округ Белгородской области. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

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