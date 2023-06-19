В Сбере сообщили о росте зарплат в России за год более чем на 9%

Медианная заработная плата в России в апреле 2023 года составила 47 392 рубля, увеличившись на 9,3% по сравнению с апрелем прошлого года. Самые высокие зарплаты - в Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах и в Москве. Об этом сообщается в опубликованном исследовании лаборатории Сбербанка "Сбериндекс".

"В апреле 2023 года медианная заработная плата в Российской Федерации составила 47 392 рубля, превысив на 9,3% значения апреля 2022 года. В 40 регионах медианная заработная плата выросла больше, чем на 10%", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, самые высокие медианные зарплаты у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых (80,9 тыс. рублей), финансах и страховании (67,8 тыс. рублей) и у специалистов по IT и связи (65,7 тыс. рублей). Самые низкие зарплаты зафиксированы в сфере спорта, досуга и развлечений (37,8 тыс. рублей). Больше всего выросли за год доходы у тех, кто работает на предприятиях, занятых оказанием жилищно-коммунальных услуг (17,7%).

Среди российских регионов самые высокие зарплаты отмечены в Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах и в Москве (97,3, тыс. рублей, 81,1 тыс. рублей и 81 тыс. рублей соответственно). Самые низкие - в Республике Ингушетия (29,5 тыс. рублей), Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках (33,2 тыс. рублей и 33,3 тыс. рублей соответственно).