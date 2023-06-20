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Минфин РФ прокомментировал налоговые условия для удаленщиков

В Минфине РФ заявили, что налоговые условия для работающих удаленно должны оставаться неизменными. Об этом говорится в сообщении министерства в Telegram.

Минфин прокомментировал налоговые условия для удаленщиков
© РИА Новости

«Мы уравниваем НДФЛ для резидентов и нерезидентов, чтобы сохранить неизменными налоговые условия для сотрудников, которые работают удаленно с использованием сети интернет», — пояснил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Отмечается, что ставка НДФЛ для удаленщиков должна быть такой же, как и для других наемных работников в России, — 13% или 15%. Сейчас если налогоплательщик работает с российской компанией, то она является налоговым агентом и определяет ставку в зависимости от каждой конкретной ситуации.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении нормы о налогообложении для работающих из-за границы.

Предлагаемые нормы входят в большой правительственный законопроект о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

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