$83.99+0.3491.80+0.16

Стала известна зарплата выпускников-экономистов МГИМО

Сервис Superjob составил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в отраслях финансов и экономики. На первом месте в 2023 году оказался МГИМО.

Стала известна зарплата выпускников-экономистов МГИМО
© Рамблер

Согласно исследованию сервиса, зарплаты выпускников-экономистов МГИМО составляют в среднем 165 тысяч рублей, за год они выросли на 15 тысяч рублей.

На втором месте рейтинга оказалась Высшая школа экономики, выпускники которой получают 150 тысяч рублей. За год данный показатель вырос на десять тысяч рублей. Тройку лидеров замкнул Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова. Выпускники-экономисты этого вуза получают в среднем 140 тысяч рублей, что на десять тысяч рублей больше, чем в 2022 году.

Стоит отметить, что МГУ занимал третью позицию и в прошлом году.

8
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители