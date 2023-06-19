Стала известна зарплата выпускников-экономистов МГИМО

Сервис Superjob составил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в отраслях финансов и экономики. На первом месте в 2023 году оказался МГИМО .

Согласно исследованию сервиса, зарплаты выпускников-экономистов МГИМО составляют в среднем 165 тысяч рублей, за год они выросли на 15 тысяч рублей.

На втором месте рейтинга оказалась Высшая школа экономики, выпускники которой получают 150 тысяч рублей. За год данный показатель вырос на десять тысяч рублей. Тройку лидеров замкнул Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова. Выпускники-экономисты этого вуза получают в среднем 140 тысяч рублей, что на десять тысяч рублей больше, чем в 2022 году.