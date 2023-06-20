Зарплаты российских ученых оказались ниже планового уровня

Минобрнауки в 2022 году не смогло достигнуть планового уровня зарплат ученых и преподавательского состава, который составляет 200 процентов от средней зарплаты по региону. Показатель оказался ниже требуемого в 42 головных вузах страны и 45 филиалах в 27 регионах. Об этом по итогам проверки исполнения бюджета в сфере высшего образования и науки сообщила Счетная палата.

Также аудиторы сообщили о ряде выявленных финансовых нарушений и недостатков. Большей частью они были связаны с проведением инвентаризации и ведением графика документа оборота. Совокупная сумма нарушений составила 2,3 миллиарда рублей, организации устранили их в ходе проведения проверки.

Отдельные нарушения со стороны Минобрнауки найдены при распоряжении федеральной собственностью и при контроле за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов и субсидий юридическим лицам.

При этом Счетная палата высоко оценила уровень исполнения расходов — 99,7 процента у Минобрнауки. На реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) потрачено 97,8 процента от плана, однако фактически освоены только 44 процента инвестиций. Дебиторская задолженность по объектам ФАИП выросла в 2,4 раза.