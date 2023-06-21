Россияне рассказали о доходе мечты

Около 60% россиян хотели бы иметь такой же доход, как и крупные блогеры, которые, по их мнению, зарабатывают от 500 000 до 1 млн рублей. Об этом со ссылкой на опрос платформы Perfluence и исследовательского агентства OMI пишет Forbes.

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По данным издания, в исследовании приняли участие более 1600 жителей России в возрасте от 18 до 55 лет. При этом 60% респондентов заявили, что хотели бы иметь такие же доходы, как у блогеров с миллионами подписчиков. А самим стать инфлюэнсерами-миллионниками хотелось бы 50% участников опроса.

Отвечая на вопрос о том, на кого из крупных блогеров хотели бы быть похожими, 23% респондентов отметили Настю Ивлееву, 12% — Джигана и 8% — Ольгу Бузову.

Свой блог хотели бы завести 29% участников исследования, однако 44% из них не уверены, что вообще смогут развивать социальные сети так, чтобы они приносили им доход. Свое нежелание респонденты обосновали необходимостью постоянно быть в телефоне и возможной сильной негативной реакцией общества (по 24%), большой энергозатратностью такой работы (16%) и высокой конкуренцией (12%).

Ранее Федеральная налоговая служба начала проверять популярных российских блогеров-инфобизнесменов с большим числом подписчиков в социальных сетях. При этом уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов уже расследуются против блогеров Валерии Чекалиной, Александры Митрошиной и Елены Блиновской.