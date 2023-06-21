Минтруд подготовил поправки по выплате пособий на ребенка до 1,5 лет

Минтруд РФ разработал поправки, которые сохраняют страховые выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года для работающей матери. Таким образом, если женщина решает приступить к работе, отпуск по уходу за ребенком будет прерываться, но выплаты сохранятся, сообщили в среду пресс-службе ведомства.

"Пособие по уходу за ребенком до полутора лет - это страховая выплата, размер которой зависит от зарплаты матери за два года, предшествующих году рождения ребенка. Поправки, разработанные по поручению президента, позволят сохранять такие выплаты за родителями, даже если человек, взявший отпуск по уходу за ребенком, досрочно вернулся к работе на полный день", - цитируют в распространенном сообщении министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

По словам министра, в период этого отпуска можно будет трудоустраиваться и к другим работодателям. Гарантии, связанные с сохранением рабочего места у прежнего работодателя, останутся неизменными.

Сейчас, согласно положениям Трудового кодекса РФ, сохранение страхового пособия гарантируют только в том случае, если родитель, будучи в отпуске по уходу за ребенком, занят неполный день. Минтруд предлагает в случае, если женщина решает приступить к работе, отпуск по уходу за ребенком прерывать, но выплаты сохранять.