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Эксперт напомнила об увеличении пенсии некоторых категорий граждан

Несколько категорий пенсионеров могут рассчитывать на повышение пенсии в июле. Об этом заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает агентство «Прайм».

Речь идет, в частности, о пенсионерах, которым в июне исполнилось 80 лет. Начисление ежемесячной доплаты будет происходить в беззаявительном порядке. Сумма составит 7,5 тысячи рублей.

Также повышение выплат ожидает пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в предыдущие месяцы. Им будет возвращена вся предыдущая индексация выплат, поскольку в период трудовой деятельности индексация для них не проводилась.

Кроме того, в июле пересчитают пенсию у тех получателей, кто представил в мае дополнительные документы для учета нового стажа.

Примечательно, что дополнительная подача заявлений во всех этих случаях не требуется. В Социальном фонде имеются все необходимые сведения по пожилым гражданам.

Ранее «Российская газета» сообщила, что подмосковным неработающим пенсионерам, чей ежемесячный доход составляет ниже 18 тысяч рублей, пересчитают региональные доплаты к пенсии.

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