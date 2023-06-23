Объем проблемной задолженности по кредиткам достиг рекордных 225 млрд рублей

В России в мае резко увеличился уровень просрочки по кредитным картам. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

По общему объему просрочка составила 225 млрд руб. Таким образом обновлен исторический максимум, достигнув 12% от портфеля. Было просрочено около 6% кредитных карт, это максимальное число с октября прошлого года. Как пишет издание, вероятно, в категорию проблемных вышли карты, выданные как "замена" кредитам наличными в кризисные месяцы 2022 года. "Ъ" пишет, что банкиры не слишком охотно комментируют эту тему. По итогам мая банки выдали 2,105 млн кредитных карт на общую сумму 194,33 млрд руб.

Это совпадает с показателями апреля (2,1 млн карт на 194,08 млрд руб.), говорят данные БКИ "Скоринг Бюро". Портфель сегмента по состоянию на 31 мая достиг 1,872 трлн руб., это на 3,4% больше, чем месяцем ранее. Гендиректор "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин отметил, что это новая ситуация для рынка кредитных карт. Ранее россиянам рассказали о плане действий при оформлении на них кредита мошенниками. Когда поступила информация банка о просрочке платежей по кредиту, следует уведомить банк, что никаких кредитов не оформлялось.