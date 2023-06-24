Эксперты назвали топ высокооплачиваемых вакансий лета для молодежи

Специалист по продажам, инструктор-аниматор, велокурьер и копирайтер вошли в летний рейтинг высокооплачиваемых вакансий для молодежи. Такие сотрудники могут зарабатывать от 55 тыс. до 180 тыс. рублей, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"От 180 тыс. рублей будут платить специалисту по продажам в Нижнем Новгороде. Работник возьмет на себя проведение переговоров, заключение договоров, сопровождение клиентов до сделки. Для трудоустройства необходимо быть ответственным, дисциплинированным, иметь навыки продаж и переговоров. Компания оплачивает сотрудникам мобильную связь, проводит корпоративное обучение, а также предоставляет возможности для карьерного роста", - говорится в исследовании.

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Еще одна высокооплачиваемая вакансия для молодого специалиста - рекрутер на фрилансе, ему необходимо искать линейный персонал для работы вахтой на предприятиях Москвы и Подмосковья. Специалисту готовы платить до 150 тыс. рублей. Кандидату необходимо иметь минимальный опыт работы, обладать грамотной устной и письменной речью. Такой же уровень дохода доступен мастеру маникюра и педикюра в Москве. Также до 150 тыс. рублей в столице может зарабатывать официант летней веранды, компания предоставляет питание и гибкий график.

В топ рейтинга также вошла вакансия официанта в Мытищах, зарплата - до 130 тыс. рублей. Столько же готовы платить инструктору-аниматору в Красногорске, сотрудник будет экипировать детей, следить за безопасностью, работать за кассой, учить посетителей играть с бластерами, проходить квесты и кататься на дрифт-карах.

В Ростове-на-Дону до 124 тыс. рублей предлагают велокурьеру. В его обязанности входит забирать заказы на одном из складов и развозить продукты на велосипеде. Мастер-стажер в холодильном сервисе в Москве может зарабатывать до 120 тыс. рублей. Такой же заработок предлагают в столице разработчику FE без опыта работы.