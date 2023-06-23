Минтруд сообщил о подготовке поправок об увеличении МРОТ

Минтруд РФ подготовил поправки по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года, глава Минтруда Антон Котяков на полях федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

«Соответствующие поправки Минтрудом подготовлены и в ближайшее время в соответствии с процедурой будут вынесены на общественное обсуждение», — цитирует ТАСС.

Он отметил, что, по поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля, а с учетом этого повышения с 2022 по 2024 год МРОТ увеличится более чем в полтора раза — на 66,5%.