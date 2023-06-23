Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в своем Telegram-канале напомнила, при каких условиях женщинам досрочно назначают страховую пенсии по старости.

Выйти на пенсию по достижении 50 лет имеют право:

мамы, родившие пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, при наличии не менее 15 лет страхового стажа;мамы детей-инвалидов с детства, при наличии не менее 15 лет страхового стажа;мамы, родившие двух и более детей, при наличии не менее 20 лет страхового стажа и не менее 12 календарных лет работы в районах Крайнего Севера или не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.

По достижении 56 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа:

мамы, родившие четырех детей, воспитавшие их до восьмилетнего возраста.

По достижении 57 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа:

мамы, родившие трех детей, воспитавшие их до восьмилетнего возраста.

Кроме того, возраст выхода на пенсию уменьшается для женщин:

опекунов ребенка-инвалида с детства - на один год за каждый один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет, при наличии страхового стажа не менее 15 лет;инвалидов по зрению I группы - по достижении 40 лет при наличии страхового стажа 10 лет;инвалидов вследствие военной травмы - по достижении 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет;со стажем работы не менее 37 лет - на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет.