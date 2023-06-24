Перечислены способы улучшить кредитную историю

«Можно оформить кредит в банке или у инвестора с помощью брокера под залог недвижимости или авто, закрыть проблемные кредиты. Далее вовремя оплачивать ежемесячные платежи, и кредитная история будет налаживаться. Из банков будут поступать предложения оформить кредитную карту или небольшой потребительский кредит — лучше воспользоваться ими, вносить платежи вовремя и тем самым обновлять информацию о себе в бюро кредитных историй. Банки при запросах будут видеть, что платите вы сейчас хорошо», — объяснил он.