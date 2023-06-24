Эксперт объяснила частые звонки с предложением кредитов

«Если звонят действительно из банка или по его поручению, потенциальному клиенту будет предоставлена исключительно рекламная информация, но никогда не потребуется предоставить персональные данные или совершить действия по оформлению кредита немедленно по телефону. Чтобы назойливые звонки больше не поступали, можно напрямую обратиться в банк с запретом на звонки с рекламными предложениями. Роботизированные сервисы звонков нередко в конце сообщения предлагают возможность избавить себя от дальнейшего "общения". Если все перечисленное не увенчалось успехом, можно обратиться в суд — он встанет на сторону клиента», — рассказала она.