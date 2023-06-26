Исследование: 43% россиян хранят накопления в рублях

Согласно новому исследованию, 43% жителей России хранят накопления в рублях. Ещё 14% респондентов назвали лучшей валютой для сбережений доллары, 7% — евро.

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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

По сравнению с мартом 2022 года, то количество доверяющих рублю выросло на 13 п.п. Число уверенных в стабильности доллара и евро почти не изменилось.