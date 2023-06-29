Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Документ инициирован правительством РФ.

Программа формирования долгосрочных сбережений - "простой и интересный финансовый продукт для граждан, пополнение которого при стимулирующей финансовой поддержке государства возможно как за счет личных средств граждан, так и за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в их пользу в системе обязательного пенсионного страхования", говорится в пояснительной записке. Участие граждан в формировании долгосрочных сбережений предполагается исключительно на добровольной основе.

Для участия в формировании долгосрочных сбережений гражданин должен будет заключить соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Возможно будет также заключить договоры

долгосрочных сбережений юридическими или физическими лицами в пользу третьих лиц. Устанавливаются особенности деятельности НПФ по формированию долгосрочных сбережений - речь идет об условиях договора, основаниях и порядке выплаты сбережений, перечне особых жизненных ситуаций, а также условиях и порядке выплаты правопреемникам в случае смерти участника программы и порядке передачи сбережений из одного НПФ в другой.

Средства пенсионных накоплений переводятся на формирование средств по договору долгосрочных сбережений не позднее 31 марта года, следующего за годом подачи соответствующего заявления в НПФ. При этом возврат средств пенсионных накоплений на формирование накопительной пенсии после их перевода на формирование средств по договору долгосрочных сбережений не предусмотрен.

Вводится дополнительная финансовая стимулирующая поддержка в течение трех лет в отношении граждан, заключивших договор долгосрочных сбережений в период 2024-2026 годов и уплативших взносы по договору долгосрочных сбережений в сумме не менее 2 тыс. рублей за год. Предусматривается продление срока господдержки по решению правительства РФ. Дополнительная стимулирующая поддержка государства будет осуществляться путем софинансирования средств по договору долгосрочных сбережений за счет федерального бюджета, исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином по данным ФНС за истекший календарный год.

Предельный размер дополнительного стимулирующего взноса по договору долгосрочных сбережений составит 36 тыс. рублей в год. За правительством РФ закрепляются полномочия по установлению порядка расчета размера стимулирующего взноса и порядка перевода средств стимулирующих взносов из федерального бюджета и (или) резерва Фонда пенсионного и социального страхования РФ по обязательному пенсионному страхованию. Также уточняются максимальные значения индивидуального пенсионного коэффициента.

Предельный размер гарантий АСВ увеличится до 2,8 млн рублей

Функции доверительного управления средствами пенсионных накоплений предлагается возложить на госкорпорацию развития "ВЭБ.РФ" на постоянной основе. Система гарантирования прав участников пенсионных программ в рамках НПФ будет распространена на средства, формируемые гражданами по договорам долгосрочных сбережений.

Предельный размер гарантий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для каждого физлица в случае банкротства или аннулирования лицензии НПФ будет увеличен в соответствии с законопроектом с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей. Для граждан, принявших решение о переводе средств пенсионных накоплений в качестве взносов по договору долгосрочных сбережений, а также для граждан, в пользу которых осуществлялась дополнительная финансовая стимулирующая поддержка государства, размер гарантий АСВ будет дополнительно увеличен на сумму соответствующих средств.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги возможно в случае наступления особых жизненных ситуаций - для дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца. Перечень видов дорогостоящего лечения, на которые можно будет направить средства сбережений, будет определяться правительством. Кроме того, средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств (за исключением случая, если участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата).

Этот закон отменяет 6% тарифа на формирование накопительной части пенсии, пояснил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.