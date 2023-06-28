В России могут вернуть один налог

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил РИА Новости, что в России могут вернуть налог на сверхприбыль при определенных условиях. По его словам, это может произойти при высоком дефиците бюджета РФ и сверхдоходах бизнеса. Замглавы ведомства подчеркнул, что все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя. Но это зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, — сказал Сазанов.

Он уточнил, что в прошлом налог появился по двум причинам: возникновение конъюнктурных сверхдоходов у компаний и формирование существенного дефицита бюджета.