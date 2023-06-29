Рост реальных зарплат в России достиг рекорда

Рост реальных зарплат россиян в апреле достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. Рост связан с рекордно низкой инфляцией в апреле, которая замедлилась до 2,31% в годовом выражении.

Средняя начисленная заработная плата за апрель в номинальном выражении превысила 71 тыс. руб. Самые большие зарплаты выплачивались в секторе добычи нефти и газа (184 тыс.руб.), а также в сфере финансов и страхования (174 тыс. руб.). Меньше всего получают сотрудники предприятий, производящих одежду (32 тыс. руб.), работники почты и курьеры (36 тыс. руб.).

По итогам мая текущего года уровень безработицы достиг рекордного минимума — показатель составил 3,2%.