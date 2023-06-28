С 1 июля изменятся правила выплаты пенсий россиянам, живущим за границей

Российских пенсионеров, которые живут за рубежом, ждут два основных изменения в выплате пенсий с 1 июля 2023 года, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на постановления правительства.

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1. Пенсионеры смогут подтвердить, что живы, через Госуслуги.

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Живущие за рубежом россияне должны ежегодно подтверждать, что живы, чтобы продолжать получать пенсии. Они могут сделать это несколькими способами.

Если речь идёт о страховой пенсии, сам пенсионер или его законный представитель должны прийти лично в дипломатическое представительство РФ, консульство или Социальный фонд (СФР). Также можно предоставить в СФР подтверждающий документ, выданный нотариусом в России или компетентным органом иностранного государства.

По новым правилам, россиянин сможет подать заявление в СФР через портал госуслуг. Электронный документ должен быть подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью.

2. Пенсионерам приостановят выплаты, если банк блокирует переводы, пока они не откроют рублёвый счёт.

Некоторые пенсионеры не получают пенсионные переводы из-за санкций, рассказала изданию член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Такие кредитные организации не просто блокируют переводы Социального фонда, а удерживают эти деньги. То есть фонд их отправляет, а на счета наших граждан в иностранных банках они не поступают», — утверждает она.

В таком случае пенсии будут переводить в российских рублях на банковские счета, которые должны открыть пенсионеры или их представители в России или за границей. Реквизиты этого счёта нужно передать в СФР — лично или через Госуслуги. Перечислять деньги начнут со следующего месяца после подачи заявления, а до этого выплаты приостановят.

Через дипломатические представительства подать заявление не получится, так как они не смогут передать данные в Соцфонд, отметила Стенякина.