Размер пособия по уходу за ребенком проиндексируют

Максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей в следующем году увеличится на 49 процентов. Об этом в среду, 28 июня, сообщил глава Социального фонда РФ Сергей Чирков.

— После объединения ПФР и ФСС граждане страхуются с учетом порогового взноса, который был раньше в Пенсионном фонде. Это влечет увеличение максимального размера пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком — по нашим расчетам, на 49 процентов в следующем году, — пояснил Чиков.

Благодаря инициативе максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит в 2024 году более 49 тысяч рублей в месяц. При этом в 2025-м эта сумма превысит 66 тысяч, передает официальный сайт фонда.