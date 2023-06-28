Размер пособия по уходу за ребенком проиндексируют

Максимальный размер больничных и пособий по уходу за детьми увеличится на 49 процентов с 2024 года
Максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей в следующем году увеличится на 49 процентов. Об этом в среду, 28 июня, сообщил глава Социального фонда РФ Сергей Чирков.
— После объединения ПФР и ФСС граждане страхуются с учетом порогового взноса, который был раньше в Пенсионном фонде. Это влечет увеличение максимального размера пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком — по нашим расчетам, на 49 процентов в следующем году, — пояснил Чиков.
Благодаря инициативе максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит в 2024 году более 49 тысяч рублей в месяц. При этом в 2025-м эта сумма превысит 66 тысяч, передает официальный сайт фонда.
Президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня заявил, что пособия на ребенка до полутора лет необходимо выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, вне зависимости от изменений дохода семьи.