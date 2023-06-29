Банки подсчитали, сколько россияне берут в кредит на ремонт жилья

Средняя сумма потребительского кредита на ремонт жилья по итогам первого полугодия 2023 года составила 400 тысяч рублей, что на 20% больше в годовом выражении, рассказали банки, опрошенные РИА Недвижимость.

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Брать кредит на ремонт жилья стимулирует дороговизна строительных материалов. По словам эксперта по ремонту Андрея Хрисанова, отделка с учетом черновых работ обойдется в 35 тысяч рублей за квадратный метр, чистовая - в 15 тысяч рублей за "квадрат", а только косметический ремонт - в 10 тысяч рублей за "квадрат". Ценовые показатели прошлого года при этом превышены на 10-15%.

"Средняя сумма потребительского кредита по итогам первых шести месяцев составила 400 тысяч рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний срок займа составляет пять лет", - рассказали в "Почта банке".

Аналогичную ситуацию отмечают в банке "Русский стандарт", где средняя сумма займа на эти же цели выросла по сравнению с первым полугодием прошлого года на 15%. В МКБ рассказали, что доля потребительских кредитов на ремонт квартиры составляет 25%, а сумма займа достигает 725 тысяч рублей.

Согласно опросам банков, самыми активными регионами по оформлению потребительских кредитов на ремонт жилья являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Урал, Поволжье. Реже всего такие займы берут на Дальнем Востоке.