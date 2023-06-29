В России упростят порядок назначения двух доплат к пенсии

Надбавки к пенсии за северный и сельский стаж будут начисляться в беззаявительном порядке. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства России.

«С 2024 года доплаты к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера будут назначаться в беззаявительном порядке <...> С 2026 года беззаявительный порядок также будет действовать при назначении сельских надбавок к пенсии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданам больше не нужно будет направлять документы в территориальные органы Социального фонда. Уведомление о перерасчете будет приходить по почте или через портал госуслуг.

Издание РБК со ссылкой на проект бюджета Соцфонда на 2024 год сообщало, что рост предельной базы зарплат для полных соцвзносов по ставке 30% может составить 26%.

В Минфине подчеркнули, что облагаемая база по страховым взносам показывает уровень социальных гарантий.