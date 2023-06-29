В Госдуме предложили увеличить налог для богатых москвичей

«Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 млн рублей, то есть больше 2 млн в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%», — цитирует РИА Новости текст письма.