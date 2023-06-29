В Госдуме предложили увеличить налог для богатых москвичей

Депутат счел необходимым поднять налог для богатых москвичей
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил за увеличение ставки НДФЛ до 20% для «богатых москвичей». Речь идет о тех, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, передает РИА Новости.
С соответствующей инициативой он обратился к главе ФНС Даниилу Егорову.
Парламентарий напомнил о действии в России так называемой прогрессивной налоговой шкалы. Он отметил, что доходы российских граждан, которые зарабатывают более 5 миллионов рублей в год, облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо 13%.
Однако, по мнению Чернышова, для повышения социальной справедливости «настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей». Как отметил он, «будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы».
Вице-спикер считает целесообразным направлять дополнительные поступления в бюджет на конкретные цели. Так, 2% необходимо направлять на помощь тяжелобольным детям через фонд «Круг добра», 3% – на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов, отметил парламентарий.
Накануне стало известно, что Госдумой был принят в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Налог предполагает однократную выплату для предприятий, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы превысила 1 млрд руб.