В Госдуме предложили увеличить налог для богатых москвичей

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил за увеличение ставки НДФЛ до 20% для «богатых москвичей». Речь идет о тех, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, передает РИА Новости.

С соответствующей инициативой он обратился к главе ФНС Даниилу Егорову.

Парламентарий напомнил о действии в России так называемой прогрессивной налоговой шкалы. Он отметил, что доходы российских граждан, которые зарабатывают более 5 миллионов рублей в год, облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо 13%.

Однако, по мнению Чернышова, для повышения социальной справедливости «настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей». Как отметил он, «будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы».

Вице-спикер считает целесообразным направлять дополнительные поступления в бюджет на конкретные цели. Так, 2% необходимо направлять на помощь тяжелобольным детям через фонд «Круг добра», 3% – на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов, отметил парламентарий.