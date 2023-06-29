Экономист заявил о нецелесообразности хранения всех сбережений в наличных

Хранить сбережения в наличной форме нецелесообразно, уверен кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. О том, почему это неоправданно, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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Держать деньги в наличной форме людей заставляют опасения и тревоги самого разного толка, полагает экономист. По его мнению, некоторые люди не уверены в общеэкономической и регулятивной ситуации.

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«Они все время находятся в тревожном ожидании, что вдруг случится что-то такое, что им срочно понадобятся деньги, которые должны быть в их оперативном управлении. Они могут ожидать, а вдруг запретят деньги снимать, а вдруг будет ограничение по суммам», — пояснил он.

Другие относятся с недоверием к банковской системе, считает Беляев.

Какую-то часть денег действительно лучше хранить под рукой, убежден экономист, но держать в наличке все сбережения нецелесообразно. Во-первых, пластиковые карты и переводы являются удобным средством расчетов.

Михаил Беляев, экономист

«Трудно себе представить место (кроме нелегального бизнеса), где бы не использовались переводы денег с одного счета на другой»

Во-вторых, наличные суммы не застрахованы от грабителей, мошенников и стихийных бедствий. Если говорить о сохранности средств, то банки в этом отношении надежны, убежден он.

«Даже если что-то с ними происходит, до 1,4 миллиона рублей возвращается к вам из любого банка спустя две недели после наступления страхового случая, то есть отзыва лицензии. Если сумма у вас больше, можно использовать 2-3 банка, и ваши деньги будут сохранены», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

О конфиденциальности средств, по его словам, тоже не стоит беспокоиться, так как всеми банками принимаются серьезные меры по защите счетов и каналов связи от несанкционированного проникновения мошенников.

«В 80 процентах случаев мошенничество со счетами происходит по вине самих владельцев карт», — обратил внимание экономист.

Михаил Беляев, экономист

«И последнее: деньги должны работать. Пусть даже под небольшим банковским процентом, но они все равно должны приносить доход»