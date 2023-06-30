Оклады военнослужащих вырастут на 10,5% с 1 октября
С 1 октября оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ведомств вырастут на 10,5%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Правительство РФ постановляет: повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза размеры окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — говорится в документе.
Также индексация коснется денежного довольствия сотрудников Росгвардии, МВД, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Федеральной службы судебных приставов, ФПС, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
Данное постановление Мишустин поручил МВД учитывать также при пересчете пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.