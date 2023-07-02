Кто из россиян получит надбавку к пенсии

С 2024 года назначение доплат к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера будет проходить в беззаявительном порядке. Предполагающее это постановление Правительства подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Какие еще категории пенсионеров имеют право на дополнительные выплаты, разбиралась «Парламентская газета».

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Без обращения в Социальный фонд

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Страховая пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и собственно страховой. Размер второй части определяют индивидуально в зависимости от общего трудового стажа и среднего заработка до 1 января 2002 года и от суммы пенсионных взносов после 1 января 2002 года. Фиксированную выплату устанавливают в твердой сумме, в настоящее время это 7567 рублей 33 копейки.

По действующему законодательству право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии имеют люди, проживающие в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности северян происходит за счет установления районного коэффициента. Этот коэффициент определяют в зависимости от местности проживания.

Люди, проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 лет и имеющие страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин, имеют право на повышенную на 50 процентов фиксированную выплату к пенсии. Тем, кто трудился не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, фиксированную выплату повышают на 30 процентов. Если такие граждане достигнут возраста 80 лет или у них будет инвалидность I группы, то общий размер уже увеличенной фиксированной выплаты повысится на 100 процентов.

Переход на беззаявительный порядок начисления этих надбавок означает, что претендентам на них больше не придется представлять различные документы и заявления в территориальные отделения Социального фонда для получения этой выплаты. Доплату начислят автоматически. О перерасчете пенсий получателей проинформируют в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения. Сделают это через портал госуслуг или по почте.

Юбиляры, инвалиды, сельские пенсионеры

В России на размер фиксированной выплаты пенсии увеличивают всем пожилым людям, которые достигли возраста 80 лет, напомнила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. «Как только человек достигает этого возраста, в следующем месяце он уже получает пенсию с удвоенной фиксированной выплатой. Это повышение происходит в беззаявительном порядке», — пояснила сенатор.

Также на размер фиксированной выплаты увеличивают пенсии тем людям, которые получили I группу инвалидности. При этом если фиксированную выплату при получении инвалидности уже поднимали, то в 80 лет ее повышать не будут — ее удваивают один раз.

Надбавка к пенсии положена и пенсионерам, у которых на иждивении оказались близкие родственники. Тогда размер надбавки — треть фиксированной выплаты на каждого иждивенца. В этом случае человек должен обратиться в Социальный фонд, предоставить документы, что у него, например, появился ребенок, и ему будет начислена доплата к пенсии, рассказала Елена Бибикова.