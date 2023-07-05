Россияне стали чаще хранить деньги за рубежом

В первом квартале 2023 года россияне стали чаще запасать деньги, как внутри страны, так и за рубежом. Об этом со ссылкой на данные Банка России сообщает «Коммерсантъ».

К 1 апреля финансовые активы домохозяйств выросли до 132,5 триллиона рублей. Граждане преимущественно стали хранить наличные деньги или класть их на депозиты (плюс 701,6 миллиарда рублей). Кроме того, физлица активно вкладывались в ценные бумаги и иные формы участия в капитале (плюс 688,5 миллиарда рублей) и использовали эскроу счета — их объем вырос до 35,2 миллиарда рублей.

За три месяца 2023-го прирост средств на депозитах (418,8 миллиарда рублей) случился за счет увеличения срочных рублевых вкладов на 524,4 миллиарда рублей и депозитов в банках-нерезидентах на 424,8 миллиарда рублей. Объем хранения средств в в иностранной валюте снизился на 421,6 миллиарда рублей.

С начала 2022 года по май 2023-го россияне увеличили объем хранящихся на зарубежных депозитах сбережений на 43,5 миллиарда долларов. Аномально выросло количество и размер трансакций в Армению, Грузию и Азербайджан. По словам Александра Исакова из Bloomberg Economics, на эти страны может приходиться до 20 процентов новых денег российских вкладчиков. Часть из них тратят на жизнь в этих странах, а другая часть направится в европейские и американские банки, объем таких депозитов растет быстрее, чем количество запасенных средств в российских банках, добавил эксперт.