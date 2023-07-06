В РФ предложили повысить ограничивающие выезд за рубеж суммы долга

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил повысить суммы долга, ограничивающие выезд граждан за рубеж. Соответствующее обращение он направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко, сообщает RT.

Адресант отметил, что в соответствии с законодательством ограничить выезд за пределы России могут лицам, которые имеют долг по алиментам более 10 тысяч рублей или более 30 тысяч рублей по иным обязательствам. В конце 2022 года число тех, кто не смог выехать за границу из-за долговых обязательств составило порядка 8 миллионов россиян, что стало рекордом за последние 15 лет, пояснил Орлов.

При этом, как отметил политолог, установленный предел не пересматривался с 2017 года. Сейчас, учитывая инфляцию за последние шесть лет, суммы можно назвать незначительными и они не могут стать причиной, по которой люди будут скрываться от уплаты долга за пределами национальной юрисдикции.

Помимо этого, уверен эксперт, подобные правила не только создают трудности для миллионов граждан, но и повышают нагрузку на судебных приставов и пограничные службы.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части увеличения сумм долга с 10 и 30 тысяч рублей до 50 и 100 тысяч рублей соответственно для введения временного ограничения на выезд за пределы России", – следует из обращения Орлова.