Россиян предупредили о подорожании импортного алкоголя

Импортеры алкогольных напитков планируют в июле повысить цены из-за ослабления рубля. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на рынке

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Отмечается, что импортный алкоголь подорожает примерно на 10 процентов. Эксперты предполагают, что рост цен негативно отразится на рекордном объеме поставок спиртного в Россию. При этом местные производители вряд ли смогут воспользоваться ситуацией, отмечают представители рынка.

В Московской пивоваренной компании (МПК, работает в том числе с брендами Peroni, Tsingtao) заявили о планах повысить цены на продукцию на 6–8 процентов. Их также может пересмотреть Simple Group. Президент группы Максим Каширин подчеркнул, что у компании «не было и не планируется глобального повышения цен на ассортимент», однако он допустил отдельное подорожание товаров «в случае поставок по новым ценам от поставщиков».