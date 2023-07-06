В ЦБ рассказали о возможных преференциях при оплате цифровым рублем

В ЦБ РФ не исключают, что будут вводиться скидки и преференции для соотечественников при оплате покупок цифровым рублем по аналогии с Системой быстрых платежей, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в интервью Forbes.

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«Думаю, да, возможна аналогичная история. Мы видим, что ретейлеры активно подключают оплату по СБП, и за счет экономии на эквайринге предлагают своим клиентам баллы, бонусы, подарки и т. д.», — подчеркнула Скоробогатова.

По ее словам, с цифровым рублем получится воплотить в жизнь давнюю мечту бизнеса. Речь о комиссии 0,3% от платежа.

Первый зампред регулятора обратила внимание, что операции с цифровыми рублями будут осуществляться через инфраструктуру Банка России. Планируется, что основная нагрузка по части ресурсов будет у ЦБ.