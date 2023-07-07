Россиян предупредили о рисках хранения сбережений в долларах

«Рынок капитала заинтересован в долгосрочном инвестировании за счет сбережений населения. Поэтому банки как субъекты этого рынка стараются привлечь вклады населения на более длительный период с выплатой процентов в конце срока, иногда поощряя вкладчиков более высокими процентами по ним. Для них это тоже является риском, так как изменение конъюнктуры рынка, ставки рефинансирования ЦБ РФ может сделать их пассивные операции убыточными. Граждан же, в отличие от банков, волнуют другие вопросы: как наиболее прибыльно, безопасно сохранить свои сбережения и, конечно же, приумножить их без риска, в том числе, из-за инфляции. Сделать это нелегко, так как величина ставок в банках имеет небольшой разброс, время «серийных вкладчиков», искавших высокие проценты, ушло вместе с предлагавшими их банками, лишившимися лицензий», — объяснила специалист.