Россиянам дали совет по валютным сбережениям

«Валюту покупать на росте курса никогда не стоит. Это можно делать только в том случае, если у человека есть валютные обязательства, и у него нет другой возможности, кроме как заплатить сейчас. Покупать на росте не стоит, потому что будет откат. Сложно спрогнозировать, насколько быстро он произойдет, но он произойдет. Если у человека есть валютные сбережения, я бы не спешил с продажей. Курс рубля, несмотря на то что сейчас совершенно другая экономическая реальность, чем была до начала СВО, остается очень волатильным. Год назад доллар стоил 60, сейчас больше 90, здесь возможны любые качели — и в сторону укрепления, и обратно», — сказал экономист.