Эксперты рассказали, как курс рубля повлияет на стоимость продуктов

Глава Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков заявил, что из-за низкой покупательной способности россиян производители продуктов постараются сдержать рост цен, несмотря на слабеющий рубль. Об этом сообщает РИА Новости

На торгах Московской биржи 6 июля доллар стоил дороже 93 рублей, а курс евро впервые с марта 2022 года превысил уровень в 102 рубля.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила падение рубля динамикой внешней торговли и растущим дефицитом бюджета. Она подчеркнула, что регулятор будет учитывать инфляционные риски и динамику курса, принимая решения о ключевой ставке.

Востриков отметил, что из-за ослабления рубля у производителей продуктов растут издержки, но низкая покупательная способность населения сдерживает рост цен.

«Производители <…> сегодня, как и всегда, будут пытаться максимально сдерживать рост за счет собственных ресурсов в условиях высокой конкуренции», - заявил он.

По мнению Вострикова, уровень, на котором в итоге закрепятся цены, будет зависеть от длительности ослабления рубля и от готовности торговых сетей сдерживать свои наценки вслед за производителями.

Он добавил, что напрямую валютные курсы влияют на импортную продукцию - чай, кофе, некоторые фрукты и овощи.