Эксперт назвал утопической идею Банка России отменить комиссию за переводы для физлиц

«Во-первых, переводы такого рода являются важным элементом комиссионных доходов банка. В случае их выпадания, изменится экономика транзакционных сервисов. Во-вторых, превращение переводов в бесплатную услугу приведет к резкому снижению стабильности остатков на счетах банков. Это обусловит необходимость снижения процентных ставок по накопительным счетам, что невыгодно самим потребителям финансовых услуг. В-третьих, мы должны помнить о законе сохранения энергии. Когда-то Банк России настоял на отмене комиссий за открытие и ведение ссудного счета. Однако банки компенсировали выпадающие доходы частью страховых премий в рамках банкострахования», — сказал он.