В Госдуме прояснили закон об отмене комиссий за переводы

Закон об отмене комиссий за переводы не распространится на крупные банки. С таким разъяснением в беседе с «Лентой.ру» выступил депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков.

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Он указал, что Госдума в ходе весенней сессии может принять закон об отмене банками комиссий клиентов-физлиц за переводы на сумму менее 1,4 миллиона рублей. Отмена комиссий логична с уходом банков в дистанционные каналы обслуживания и снизит расходы клиентов, добавил депутат. Однако крупные банки, прежде всего Сбер, ВТБ, несут дополнительные затраты на обслуживание клиентских офисов, зарплаты сотрудникам, и поэтому для клиентов, делающих переводы в отделениях, их надо сохранить, резюмировал он.

3 июля директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина заявила, что многие российские банки поддержали инициативу по увеличению порога для бесплатных переводов граждан самим себе. Она также сказала, что в основном диалог участников рынка идет вокруг суммы порога.