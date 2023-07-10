В России вдвое повысят минимальный размер оплаты труда к 2030 году

Минтруд России представил на общественное обсуждение проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 руб. в месяц или на 18,5% с 1 января 2024 года. К 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом, пишет газета "Известия".

Директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин назвал сильное социальное расслоение в России одной из серьезнейших угроз национальной безопасности и одной из причин снижения рождаемости. Экономист заявил изданию, что в связи с этими рисками необходимо срочно принять меры по сокращению разрыва в доходах между богатой и бедной частями населения РФ.