В России взлетели цены на такси

За первую половину 2023 года средняя стоимость поездки на такси в России выросла на 4 процента по сравнению с прошлым годом, до 435 рублей, а в Москве взлетела сразу на 12 процентов, до 771 рубля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Чек Индекса».

Tinkoff Data приводит другие данные. По подсчетами сервиса, средний чек по России поднялся на 11 процентов, до 293 рублей, а по столице — на 15 процентов, до 496 рублей. В одном из крупнейших онлайн-сервисов такси «Ситимобил» динамику цен объяснили удорожанием автомобилей, а также их обслуживания, бензина, запчастей и услуг автомоек.

Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова также называет среди причин рост цен на ОСАГО и проблемы с GPS-навигацией в Москве. Трудности с GPS в центре столицы начались после атаки БПЛА на Кремль — в результате сервисам такси пришлось срочно искать альтернативные способы определения местоположения, напоминает «Ъ». Зарипова добавила, что сбои в работе GPS все еще имеют место, но «уже не носят такого характера, как в мае и июне».

По словам эксперта, рост цен на машины и затрат на их эксплуатацию также спровоцировал частичный отток водителей из сферы такси, что, в свою очередь, оказало влияние на стоимость поездок. В 2023 году, заявила Зарипова, нехватка таксистов усилилась на фоне частичной мобилизации.