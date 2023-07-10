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В России взлетели цены на такси

За первую половину 2023 года средняя стоимость поездки на такси в России выросла на 4 процента по сравнению с прошлым годом, до 435 рублей, а в Москве взлетела сразу на 12 процентов, до 771 рубля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Чек Индекса».

В России взлетели цены на такси
© ТАСС

Tinkoff Data приводит другие данные. По подсчетами сервиса, средний чек по России поднялся на 11 процентов, до 293 рублей, а по столице — на 15 процентов, до 496 рублей. В одном из крупнейших онлайн-сервисов такси «Ситимобил» динамику цен объяснили удорожанием автомобилей, а также их обслуживания, бензина, запчастей и услуг автомоек.

Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова также называет среди причин рост цен на ОСАГО и проблемы с GPS-навигацией в Москве. Трудности с GPS в центре столицы начались после атаки БПЛА на Кремль — в результате сервисам такси пришлось срочно искать альтернативные способы определения местоположения, напоминает «Ъ». Зарипова добавила, что сбои в работе GPS все еще имеют место, но «уже не носят такого характера, как в мае и июне».

По словам эксперта, рост цен на машины и затрат на их эксплуатацию также спровоцировал частичный отток водителей из сферы такси, что, в свою очередь, оказало влияние на стоимость поездок. В 2023 году, заявила Зарипова, нехватка таксистов усилилась на фоне частичной мобилизации.

В конце июня российские аналитики спрогнозировали кратный рост цен на такси из-за новых требований к работе сервисов. В Госдуме в первом чтении был одобрен законопроект, согласно которому службы начнут штрафовать за передачу заказов водителям без официальной лицензии на пассажирские перевозки. При этом такой документ сейчас имеется лишь у одного из пяти таксистов.

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