Россия обновила рекорд по банкротству граждан

В России установили новый рекорд по банкротству граждан: так, в первом полугодии 2023-го суды признали банкротами почти 163 тысячи россиян — это на 34% больше, чем в январе-июне 2022-го, следует из данных федерального реестра сведений о деятельности юрлиц, ИП и других субъектов экономической деятельности (Федресурс), с которыми ознакомились «Известия».

Лидерами по количеству граждан-банкротов стали Москва и Московская область — в этих регионах их число достигло 7,75 тысяч и 7,97 тысяч соответственно. На втором месте расположился Краснодарский край (7,74 тысяч), тройку лидеров замыкает Свердловская область (6,13 тысяч), дальше следует Башкортостан (5,79 тысяч). С момента существования института судебного банкротства физических лиц (1 октября 2015 года) таковыми признаны уже 916 тысяч россиян.

Видео дня

Несмотря на рекордное количество несостоятельных граждан в первом полугодии 2023-го, темпы роста несостоятельности среди физлиц продолжают замедляться. Так, если сейчас по отношению к аналогичному периоду 2022-го число банкротов-физлиц увеличилось на 34%, то в 2022-м этот показатель составил 37,8% (с 88 тысяч в 2021-м до 121,3 тысяч в 2022-м), а в 2021-м — и вовсе 106% (с 42,7 тысяч в 2020-м до 88 тысяч в 2021-м).

С момента существования института судебного банкротства физических лиц (1 октября 2015 года) таковыми признаны уже 916 тысяч россиян. Отмечается, что основную часть процедур банкротства (96,5%) по-прежнему инициируют сами граждане, оставшиеся — конкурсные кредиторы и Федеральная налоговая служба (ФНС). Ко второму механизму — внесудебному банкротству — за первое полугодие 2023-го было допущено 5,13 тысяч человек.

По словам руководителя Федресурса Алексея Юхнина, прирост банкротств граждан через суды все еще очень высокий, однако, по его прогнозам, в ближайшие годы тепы увеличения этого показателя будут находиться на уровне 30-40% в годовом выражении, поскольку эффект низкой базы, которым были, в том числе обусловлены цифры прошлых лет, «исчерпал себя». Кроме того, он предположил, что возможно замедление темпов роста — это может быть вызвано ограничениями, связанными с загрузкой судов и арбитражных управляющих.